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Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

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Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi; Eskişehir'in efsane belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti
Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi; Eskişehir'in efsane belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen CHP'den istifa etti

Önceki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP’den istifa etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1999-2024 yılları arasında görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP'den istifa etti. Büyükerşen, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şu an CHP’deki kadroları yetersiz buluyorum. Ben yasa oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu CHP’den istifa ettim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP her zaman ruhumda ve kalbimde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek."

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