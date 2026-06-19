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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

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CHP'de istifalar başladı... Partinin başına mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine tepki gösteren Tugay, "Çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Tugay 4,5 milyon nüfuslu kenti bağımsız olarak yönetmeye devam edecek.

Partinin başına mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesine tepki gösteren Tugay, "Çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP'yi kurultaya götürmeye yönelik girişimlerin "beklenen sürede sonuç vermeyeceğini anladığını" belirten Tugay, siyasi mücadelesine artık "mutlak butlan CHP'sinde devam edemeyeceğini" söyledi.

"Geri dönebilmeyi umuyorum"

X hesabından paylaştığı mesajda Tugay şöyle dedi:

"Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim."

Cemil Tugay, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor.

İzmir'de Başkan Tugay'ın ardından Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da CHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Ayrıca İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de partisinden ayrıldığını açıkladı.

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