  • BIST 13450.22
  • Altın 6212.75
  • Dolar 47.5551
  • Euro 54.7936
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Derinya geçiş noktasında 28 kilodan fazla tavuk ve hayvansal ürüne el konuldu

» »
Derinya geçiş noktasında Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı biçimde taşındığı belirtilen 28 kilogramdan fazla hayvansal ürün ele geçirildi. Kontrol sırasında saldırgan davrandığı ileri sürülen araç sürücüsü kısa süreliğine gözaltına alındı.
Derinya geçiş noktasında 28 kilodan fazla tavuk ve hayvansal ürüne el konuldu

Derinya geçiş noktasında gerçekleştirilen kontrolde, ağırlıklı olarak taze tavuk parçalarından oluşan 28 kilogramdan fazla hayvansal ürüne el konuldu.

Güney basınının aktardığı Gümrük Dairesi açıklamasına göre ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğü hükümlerine aykırı şekilde taşındığı belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ürünleri taşıyan aracın 43 yaşındaki sürücüsünün kontrol sırasında saldırgan davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan yabancı uyruklu kadın, geçici olarak gözaltına alındı.

Sürücü, para cezasıyla sonuçlanan yargısız uzlaşmayı kabul etmesinin ardından serbest bırakıldı.

Araçta yolcu olarak 47 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir erkeğin de bulunduğu kaydedildi.

HAYVANSAL ÜRÜNLERİN GEÇİŞİ KISITLAMAYA TABİ
Yeşil Hat üzerinden et, süt ve benzeri hayvansal ürünlerin taşınması, sağlık ve gıda güvenliği gerekçeleriyle sıkı kurallara ve kısıtlamalara tabi tutuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Palm Beach'te alkollü taşkınlık: Bir kişi tutuklandı18 Temmuz 2026 Cumartesi 10:57
  • Gazimağusa’da iki saatlik elektrik kesintisi15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:33
  • GÜÇ-SEN, Gazimağusa Limanı’nda iki saatlik uyarı grevi yaptı03 Temmuz 2026 Cuma 12:33
  • Turizm Polisi Uygulaması Gazimağusa’da da hayata geçirildi02 Temmuz 2026 Perşembe 08:21
  • Gazimağusa’da Sarhoş Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi28 Haziran 2026 Pazar 14:57
  • Gazimağusa'da Zehir ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı26 Haziran 2026 Cuma 13:01
  • Mağusa Salamis yolunda asfaltlama başladı18 Haziran 2026 Perşembe 12:46
  • Gazimağusa bölgesindeki bazı yerleşim yerlerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak14 Haziran 2026 Pazar 10:41
  • Gazimağusa’da Ani Ölüm07 Haziran 2026 Pazar 18:35
  • Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı01 Haziran 2026 Pazartesi 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti