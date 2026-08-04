Derinya geçiş noktasında 28 kilodan fazla tavuk ve hayvansal ürüne el konuldu

Derinya geçiş noktasında gerçekleştirilen kontrolde, ağırlıklı olarak taze tavuk parçalarından oluşan 28 kilogramdan fazla hayvansal ürüne el konuldu.
Güney basınının aktardığı Gümrük Dairesi açıklamasına göre ürünlerin Yeşil Hat Tüzüğü hükümlerine aykırı şekilde taşındığı belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ürünleri taşıyan aracın 43 yaşındaki sürücüsünün kontrol sırasında saldırgan davranışlarda bulunduğu ileri sürüldü. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı da bulunan yabancı uyruklu kadın, geçici olarak gözaltına alındı.
Sürücü, para cezasıyla sonuçlanan yargısız uzlaşmayı kabul etmesinin ardından serbest bırakıldı.
Araçta yolcu olarak 47 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir erkeğin de bulunduğu kaydedildi.
HAYVANSAL ÜRÜNLERİN GEÇİŞİ KISITLAMAYA TABİ
Yeşil Hat üzerinden et, süt ve benzeri hayvansal ürünlerin taşınması, sağlık ve gıda güvenliği gerekçeleriyle sıkı kurallara ve kısıtlamalara tabi tutuluyor.
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