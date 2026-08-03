Akıncılar'da Yangın: 4 Dönümlük Alan Zarar Gördü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Akıncılar köyünde eski futbol sahasının batı kısmında bulunan arazide meydana geldi.
Henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucunda yaklaşık 4 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru ot ve molozların yanı sıra bir nar ağacı ile 2 zeytin ağacı yanarak zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
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