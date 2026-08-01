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Trafik denetimlerinde 430 sürücüye işlem

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35 araç trafikten men edildi
Trafik denetimlerinde 430 sürücüye işlem

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden 430 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde toplam 2 bin 671 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan 430 sürücü rapor edilirken, 35 araç da trafikten men edildi.

Denetimlerde en fazla ihlal, 196 sürücünün yasal hız sınırını aşması nedeniyle tespit edildi. Ayrıca 16 sürücü alkollü araç kullanırken, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan, 5 sürücü ise sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bunun yanı sıra 3 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 10 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 8 aracın muayenesiz, 25 aracın ise seyrüsefer ruhsatsız olduğu belirlendi. Denetimlerde ayrıca 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan, 1 kişi elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal etmekten, 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 149 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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