Tatlısu'da Sarhoş Şahıs Tutuklandı

Tatlısu'da kamuya açık bir alanda meydana gelen olayda, 66 yaşındaki bir kişi sarhoşluk ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından tutuklandı.

Tatlısu'da kamuya açık bir alanda meydana gelen olayda, 66 yaşındaki bir kişi sarhoşluk ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında, Tatlısu Yalı Mahallesi'nde kamuya açık bir alanda bulunan İ.S. (66), yapılan kontrolde 207 miligram alkollü içki tesiri altında tespit edildi.

Şahsın, alkollü olduğu sırada bir kafenin ön kısmına işediği ve makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede bulunanları rahatsız ettiği belirtildi.

Olayla ilgili İ.S. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.