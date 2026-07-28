Ölümlü Kazaya Sebep Olan Araç Sürücüsü Aranıyor

Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nda bu sabah meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından, olay yerinden yaya olarak kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nda bu sabah meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından, olay yerinden yaya olarak kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Polis açıklamasına göre, kazaya karışan MP 773 plakalı aracın sürücüsünün tespit edilerek yakalanmasına yönelik arama faaliyetleri devam ediyor.

Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personelinin katılımıyla, Dağyolu ve Pınarbaşı köyleri bölgesinde drone desteğiyle geniş çaplı arama çalışması yürütülüyor.

Yapılan tespitlerde, aranan şahsın koyu tenli bir erkek olduğu, üzerinde turuncu renk tişört bulunduğu ve olay yerinden yalın ayak şekilde kaçtığı belirlendi.

Polis, söz konusu şahsı gören veya nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olan vatandaşların, zaman kaybetmeden en yakın polis merkezine veya Polis İmdat 155 hattına bilgi vermelerini istedi.