Guterres adada

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in programında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşme, çeşitli resmi ziyaretler ve ara bölgede iki liderle gerçekleştirilecek akşam yemeği öne çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temasları kapsamında 28 Temmuz Salı günü yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacak. Gün boyunca resmi görüşmelerin yanı sıra iki toplumlu barış inisiyatiflerinin düzenleyeceği eylemler de gerçekleştirilecek.

Günün ilk etkinliği saat 10.30'da yapılacak. Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Dayanışma Evi önünde toplanarak Guterres'i karşılayacak ve federal çözüm talebini dile getirecek.

Saat 11.45'te ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek.

Program kapsamında Guterres, Ledra Palace Oteli dışındaki anıtta düzenlenecek çelenk koyma törenine katılacak, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek ve ardından BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Akşam saatlerinde ise iki toplumlu barış inisiyatifleri tarafından eş zamanlı eylemler düzenlenecek. Saat 18.30'da gerçekleştirilecek eylemlerin KKTC ayağı Metehan Çemberi'nde, Güney Kıbrıs'taki ayağı ise Lefkoşa Üniversitesi karşısındaki BM Temsilciliği giriş noktasında yapılacak.

Günün son resmi programında ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saat 19.00'da ara bölgede Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.