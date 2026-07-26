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Trafikte Bir Günde 411 Sürücüye Ceza: 38 Araç Trafikten Men Edildi

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Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik kurallarını ihlal eden 411 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 38 araç trafikten men edildi.
Trafikte Bir Günde 411 Sürücüye Ceza: 38 Araç Trafikten Men Edildi

Polisin açıklamasına göre, denetimler kapsamında toplam 2 bin 347 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler rapor edildi.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:

  • 197 sürücü yasal hız sınırını aşmaktan,

  • 15 sürücü alkollü araç kullanmaktan,

  • 5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan,

  • 12 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,

  • 3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

  • 13 sürücü emniyet kemeri takmamaktan,

  • 10 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan,

  • 18 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,

  • 1 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi taktırmaktan,

  • 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan,

  • 3 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan,

  • 2 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık takmamaktan,

  • 10 kişi elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal etmekten,

  • 1 sürücü polisin "dur" emrine uymamaktan,

  • 120 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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