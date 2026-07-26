Trafikte Bir Günde 411 Sürücüye Ceza: 38 Araç Trafikten Men Edildi

Polisin açıklamasına göre, denetimler kapsamında toplam 2 bin 347 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücüler rapor edildi.
Denetimlerde tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:
197 sürücü yasal hız sınırını aşmaktan,
15 sürücü alkollü araç kullanmaktan,
5 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan,
12 sürücü sigortasız araç kullanmaktan,
3 sürücü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,
13 sürücü emniyet kemeri takmamaktan,
10 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan,
18 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan,
1 sürücü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi taktırmaktan,
1 sürücü tehlikeli sürüş yapmaktan,
3 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan,
2 motosiklet sürücüsü koruyucu başlık takmamaktan,
10 kişi elektrikli scooter kullanım kurallarını ihlal etmekten,
1 sürücü polisin "dur" emrine uymamaktan,
120 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.
Polis, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
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