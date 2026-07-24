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Kumyalı'daki silo faciasında acı haber: Lokman Hacıhasanoğlu hayatını kaybetti

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Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalan Lokman Hacıhasanoğlu, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kumyalı'daki silo faciasında acı haber: Lokman Hacıhasanoğlu hayatını kaybetti

Kumyalı köyünde Toprak Ürünleri Kurumu'na ait buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalan çalışanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 12.15 sıralarında Kumyalı köyünde bulunan Toprak Ürünleri Kurumu'na ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu olan buğday silosu aniden çökerek yıkılmıştı.

Olayın ardından silo çalışanı bir kişinin göçük altında kaldığı değerlendirilirken, polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatmıştı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda göçük altındaki çalışan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edilmekte olduğu açıklanmıştı.

Polis, hastaneye kaldırılan kişinin Sipahi'de sakin 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu olduğunu açıkladı.

Hacıhasanoğlu'nun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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