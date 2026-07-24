Veteriner Dairesi’nden gıda denetimi: Olumsuzluğa rastlanmadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Veteriner Dairesi ekipleri 20 Haziran- 22 Temmuz tarihleri arasında 12 süt ürünleri işletmesi, 8 et işleme tesisi, 1 kanatlı yetiştiriciliği işletmesi, 2 bal paketleme tesisi ve 1 kanatlı kesimhanesi denetlendi.
23 bal, 15 et ürünü ve 8 süt ürünü numunesi de yetkili laboratuvarda mikrobiyolojik ve kimyasal analize tabi tutuldu.
Veteriner Dairesi, halk sağlığının korunması ve tüketicilere güvenilir gıda sağlanması için denetimleri ve laboratuvar analizlerini sürdüreceğini belirtti.
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