Demokrat Parti'de MYK sonrası PM toplandı

Demokrat Parti MYK'sı, karma oyun kaldırılması ile genel seçim ve yerel seçimin aynı gün yapılmasına yönelik düzenlemeyi görüştü.. MYK'nın ardından Parti Meclisi de toplandı.

Demokrat Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantının gündeminde karma oy uygulaması ile genel seçim ve yerel seçimin aynı gün yapılmasına yönelik düzenleme bulunuyordu.

Buna karşın, siyasi parti ittifakları ile seçim barajının yükseltilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme MYK gündeminde yer almadı. MYK toplantısının ardından DP Parti Meclisi (PM) toplandı.

Öte yandan, hükümetin diğer koalisyon ortağı YDP, bugün açıkladığı MYK kararında karma oyun kaldırılmasına destek verdiğini, iki seçimin aynı gün yapılmasına ise karşı olduğunu duyurdu.

YDP, bu konudaki nihai kararın önümüzdeki günlerde toplanacak Parti Meclisi tarafından verileceğini açıkladı.