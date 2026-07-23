Üstel UBP'nin ankette 1. parti olduğunu öne sürdü

Başbakan Ünal Üstel'in, son kamuoyu araştırmasında Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) birinci parti konumunda olduğunu açıklaması, son yıllarda sandıktan çıkan sonuçları yeniden gündeme taşıdı.

Yakın geçmişte yapılan seçimler incelendiğinde, UBP'nin desteklediği aday ve ittifakların önemli merkezlerde beklenen sonuçları alamadığı görülüyor.

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ortak destek verdiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk turda yaklaşık yüzde 35 oyda kalmıştı.

Bundan yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilen milletvekilliği ara seçiminde ise seçimi, UBP'nin adayı Ali Başman'a karşı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Sami Özuslu kazanmıştı.

Öte yandan, Ünal Üstel'in başbakanlığı döneminde yaklaşık dört yıl önce yapılan yerel seçimlerde de muhalefet önemli başarı elde etmişti. Başkent Lefkoşa Belediyesi'ni TDP'nin adayı, Mağusa ve Girne belediyelerini ise CTP'nin adayları kazanırken, UBP bu seçim bölgelerinde sandıktan birinci parti olarak çıkamamıştı.

Bu tablo, Başbakan Üstel'in dile getirdiği anket sonuçlarının, son yıllarda gerçekleştirilen seçimlerde ortaya çıkan tabloyla ne ölçüde örtüştüğü yönündeki siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.