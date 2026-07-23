  • BIST 14150.52
  • Altın 6233.62
  • Dolar 47.2266
  • Euro 54.0892
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Üstel UBP'nin ankette 1. parti olduğunu öne sürdü

» »
Üstel'in "UBP birinci parti" açıklaması tartışma yarattı: Son seçim sonuçları ne söylüyor?
Üstel UBP'nin ankette 1. parti olduğunu öne sürdü

Başbakan Ünal Üstel'in, son kamuoyu araştırmasında Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) birinci parti konumunda olduğunu açıklaması, son yıllarda sandıktan çıkan sonuçları yeniden gündeme taşıdı.

Yakın geçmişte yapılan seçimler incelendiğinde, UBP'nin desteklediği aday ve ittifakların önemli merkezlerde beklenen sonuçları alamadığı görülüyor.

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ortak destek verdiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk turda yaklaşık yüzde 35 oyda kalmıştı.

Bundan yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirilen milletvekilliği ara seçiminde ise seçimi, UBP'nin adayı Ali Başman'a karşı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) adayı Sami Özuslu kazanmıştı.

Öte yandan, Ünal Üstel'in başbakanlığı döneminde yaklaşık dört yıl önce yapılan yerel seçimlerde de muhalefet önemli başarı elde etmişti. Başkent Lefkoşa Belediyesi'ni TDP'nin adayı, Mağusa ve Girne belediyelerini ise CTP'nin adayları kazanırken, UBP bu seçim bölgelerinde sandıktan birinci parti olarak çıkamamıştı.

Bu tablo, Başbakan Üstel'in dile getirdiği anket sonuçlarının, son yıllarda gerçekleştirilen seçimlerde ortaya çıkan tabloyla ne ölçüde örtüştüğü yönündeki siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Kıbrıs adasına çekilecek doğalgaz hattı için Akdeniz'de Navtex duyurdu22 Temmuz 2026 Çarşamba 19:44
  • Dikmen'de Hurdalık Alanda Yangın: Çok Sayıda Ekip Seferber Oldu22 Temmuz 2026 Çarşamba 18:05
  • “Çözümsüzlük çöküştür, bu ülkenin iyi bir geleceğe ihtiyacı var”22 Temmuz 2026 Çarşamba 17:04
  • El-Sen Başkanı Tuğcu: "Üretim Yetersizliği Nedeniyle Elektrik Kesintileri Başladı"22 Temmuz 2026 Çarşamba 16:58
  • Bloomberg: Oruç Reis, KKTC doğalgaz boru hattı güzergâhında sismik araştırma yapacak22 Temmuz 2026 Çarşamba 14:08
  • 1 Ağustos'a kadar 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışma yasaklandı!22 Temmuz 2026 Çarşamba 14:04
  • Girne’de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı22 Temmuz 2026 Çarşamba 12:41
  • KKTC’de İki Ayrı Yangın: Ağaçlık Alanlar ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi22 Temmuz 2026 Çarşamba 12:38
  • Gönyeli’de Trafik Kontrolünde Durdurulan Araçta Muşta ve Bıçak Ele Geçirildi22 Temmuz 2026 Çarşamba 12:35
  • Gönyeli'de 600 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi: 3 Kişi Tutuklandı22 Temmuz 2026 Çarşamba 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti