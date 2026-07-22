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Bloomberg: Oruç Reis, KKTC doğalgaz boru hattı güzergâhında sismik araştırma yapacak

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Bloomberg'in haberine göre sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos'a kadar Türkiye ile KKTC arasında planlanan doğalgaz boru hattının deniz güzergâhında sismik çalışmalar yürütecek.
Bloomberg: Oruç Reis, KKTC doğalgaz boru hattı güzergâhında sismik araştırma yapacak

Bloomberg'in haberine göre sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 30 Ağustos’a kadar Akdeniz’de boru hattının geçeceği hatta sismik çalışmalar yapacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 10 Temmuz’da imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte Türkiye’den adaya ulaşacak doğalgaz boru hattı sisteminin inşaasına ilişkin çalışmalar da başlatılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 101 kilometre uzunluğundaki hattın 97 kilometresinin denizden, 4 kilometresinin de karadan geçeceğini belirtirken, Mersin Anamur ile Girne’nin doğusunda yeralan Teknecik arasında inşa edilecek hattın çift yönlü tasarlanacağını kaydetmişti. Bayraktar bu yolla gelecekte adada üretilebilecek doğal gazın Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya taşınmasının mümkün olabileceğini söylemişti.

Doğu Akdeniz’de 2020 boyunca karşılıklı ilan edilen Navtex ilanları Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Yunanistan’ın Girit’in doğusunda Navtex ilan etmesinin ardından Türkiye ilan edilen alanın kıta sahanlığını kapsadığı gerekçesiyle karşı Navtex yayımlamıştı. Türkiye daha sonra Oruç Reis gemisinin sismik çalışmaları nedeniyle yeni duyurular yapmıştı.

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