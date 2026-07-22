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İskele Boğaz’da Alkollü Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi, Tutuklandı

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22 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında İskele Boğaz’da bulunan Cezbe Sokak’ta, alkollü olduğu belirtilen D.V. (E-38) çevreye rahatsızlık verdi.
İskele Boğaz’da Alkollü Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi, Tutuklandı

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 02.30 sıralarında İskele Boğaz’da bulunan Cezbe Sokak’ta, alkollü olduğu belirtilen D.V. (E-38) çevreye rahatsızlık verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kamuya açık bir yerde alkollü içki tesiri altında bulunan şahıs, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevre sakinlerini rahatsız etti. D.V.’nin ayrıca yapılan kontrolde nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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