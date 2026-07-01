İskele’de denize atlayan 23 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 30 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Akyürek’in iskeleden denize atladığı sırada boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Cankurtaran tarafından denizden çıkarılan Akyürek, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.