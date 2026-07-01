Gazimağusa'da 52 yaşındaki Sedat Sönmez yaşamını yitirdi

Gazimağusa'da yaşayan 52 yaşındaki Sedat Sönmez, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gazimağusa'da yaşayan 52 yaşındaki Sedat Sönmez, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 30 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İkametgahında fenalaşan Sedat Sönmez, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Sönmez'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.