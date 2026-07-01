Lefkoşa’da kavga: Bir kişinin burun kemiği kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda K.G. (39) ve M.H.G. (41) bir taraf olurken, S.K. (22) ile 169 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen A.M.B. (20) diğer taraf oldu.

Şahısların birbirlerine vurarak kavga ettikleri ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri sırada A.M.B.’nin darp sonucu burun kemiğinin kırıldığı bildirildi.

Olayla ilgili tüm şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.