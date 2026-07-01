TEL-SEN’den Sert Açıklama: “İddialar Somut Veriye Dayanmıyor”

TEL-SEN, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın son açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, sendikanın “fiber karşıtlığı” üzerinden hedef gösterildiğini savundu.

Sendika, evden eve fiber internet yatırımına karşı olmadıklarını, temel itirazlarının yatırımın kendisine değil sürecin yürütülme şekli, maliyetleri ve uygulama yöntemleri olduğunu vurguladı. Açıklamada, konunun kamuoyuna “fiber karşıtlığı” gibi yansıtılmasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Ayrıca “Türk Telekom zarar edecek” iddiasının somut verilerle desteklenmediği belirtilerek, yatırımın maliyet kalemleri ve teknik detaylarının kamuoyuyla paylaşılmadığı eleştirildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin altyapı yatırımlarında geri kalmasının temel nedeninin yıllar içinde yapılan yetersiz yatırımlar olduğu savunulan açıklamada, buna rağmen kurumun son yıllarda önemli gelir artışı sağladığı ve ciddi büyüme kaydettiği ifade edildi.

Sendika, fiber altyapı ücret tüzüğünün yıllardır güncellenmediğini ve bu durumun fiber yaygınlaşmasını zorlaştırdığını belirterek, sürecin hukuka uygun ve şeffaf yürütülmesi çağrısında bulundu.

TEL-SEN, bundan sonra da kamu yararı ve çalışan hakları doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğini açıkladı.