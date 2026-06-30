Bıçaklı kavga 3 yaralı

Polis, M.A.'nın (E-19) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla A.D.'yi (E-22) sağ ayağından, kavgayı ayırmaya çalışan Ş.B.'yi (E-22) sırtından ve M.Ş.'yi (E-25) ise sağ kalça ile karın bölgesinden yaraladığını açıkladı.
Yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılırken, A.D. ile Ş.B. tedavilerinin ardından taburcu edildi. M.Ş.'nin ise müşahede altına alındığı bildirildi.
Polis, zanlı M.A.'nın tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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