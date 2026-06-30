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Sevgül Uludağ son yolculuğuna uğurlandı

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Araştırmacı, gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ Lefkoşa Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sevgül Uludağ son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ünal Üstel olmak üzere cenazeye birçok kişi katılırken, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de gönderdiği çelenkle Uludağ'a veda etti.

Buradaki törenin ardından Uludağ için Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde öğle namazı kılındı. Uludağ, daha sonra Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ise Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda seveni katılarak Uludağ'a son görevini yerine getirdi.

Uludağ'ın cenazesine katılamayan pek çok kişi ve kurum da çelenklerini iletirken, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'te çelenk yolladı.

Gazetecilik mesleğine ve barış mücadelesine uzun yıllar emek veren Uludağ'ın vefatı, basın camiası ile barış mücadelesi veren çevrelerde büyük üzüntü yaratmıştı.

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