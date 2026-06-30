  • BIST 14123.32
  • Altın 6075.14
  • Dolar 46.6546
  • Euro 53.3816
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAEuropol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor

GAzimağusa'da para karşılığında "okey" oynayarak kumar suçu işlemekten 9 kişi tutuklandı

» »
Gazimağusa'da bir kahvehanede polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, para karşılığında "okey" oynayarak kumar oynamakla itham edilen 8 kişi ile kumar oynanmasına izin vermekle itham edilen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
GAzimağusa'da para karşılığında "okey" oynayarak kumar suçu işlemekten 9 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan polis denetiminde, para karşılığında kumar oynadığı tespit edilen 8 kişi ile işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 29 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin kahvehanede gerçekleştirdiği denetimde, 8 kişinin para karşılığında "okey" oyunu oynayarak kumar oynadığı tespit edildi.

Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişi ile kahvehanede kumar oynanmasına müsaade ettiği belirtilen işletmeci M.K. (E-59) hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sevgül Uludağ, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanıyor30 Haziran 2026 Salı 09:15
  • Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek30 Haziran 2026 Salı 09:13
  • Asgari ücret masası ‘ön değerlendirme’ için toplanacak30 Haziran 2026 Salı 09:12
  • Meclis'te 4 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi kabul edildi30 Haziran 2026 Salı 09:08
  • Solyalı: Bu yıl iki seçim yapılacağı kesinleşti29 Haziran 2026 Pazartesi 20:57
  • Serdar Denktaş: "Türkiye ile hiçbir zaman kavga etmedim, etmem de"29 Haziran 2026 Pazartesi 15:50
  • Meral Eroğlu’ndan Sevgül Uludağ’a duygusal veda29 Haziran 2026 Pazartesi 15:33
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacak29 Haziran 2026 Pazartesi 14:50
  • Meteoroloji Dairesi: Hava sıcaklığı 39 dereceye kadar yükselecek29 Haziran 2026 Pazartesi 14:49
  • Güzelyurt-Kalkanlı yolunda çıkan yangında 18 zeytin ağacı zarar gördü29 Haziran 2026 Pazartesi 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti