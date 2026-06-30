GAzimağusa'da para karşılığında "okey" oynayarak kumar suçu işlemekten 9 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir kahvehanede yapılan polis denetiminde, para karşılığında kumar oynadığı tespit edilen 8 kişi ile işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay 29 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin kahvehanede gerçekleştirdiği denetimde, 8 kişinin para karşılığında "okey" oyunu oynayarak kumar oynadığı tespit edildi.
Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişi ile kahvehanede kumar oynanmasına müsaade ettiği belirtilen işletmeci M.K. (E-59) hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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