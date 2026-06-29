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Serdar Denktaş: "Türkiye ile hiçbir zaman kavga etmedim, etmem de"

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Serdar Denktaş, Annan Planı sürecindeki rolünden Türkiye ile ilişkilerine, koalisyon tercihlerinden siyasi duruşuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Serdar Denktaş: "Türkiye ile hiçbir zaman kavga etmedim, etmem de"

Annan Planı döneminde dönemin Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ile Mehmet Ali Talat'ın (MAT) eş görüşmeci olarak görevlendirildiğini belirten Denktaş, süreç boyunca Cumhurbaşkanı ile sürekli istişare halinde olduklarını söyledi.

"Attığım her adımdan haberdardı. Ayrıca AK Parti ile kendisi arasında bir köprü görevi üstlendim. Ancak sürecin son dönemeçlerinde ortaya koyduğum tavır nedeniyle AK Parti benimle ilişkisini kesti." dedi.

Ailesiyle sık sık kıyaslandığını ifade eden Denktaş, bunun kendi siyasi kimliğinin görülmesini zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Babamın arkadaşları benim aynen babam gibi, ağabeyimin arkadaşları ise aynen ağabeyim gibi olmamı bekliyor. Bana özgü yönlerimin olmasını kabullenemiyorlar. Ben, babamın gölgesinde siyaset yapıp o çınarı kesmeye çalışanlardan olmadım. Tek gayem, onun kurduğu devlete sahip çıkmaktır."

Koalisyon tercihlerinin her zaman halkın beklentileri doğrultusunda şekillendiğini savunan Denktaş, hem CTP hem de UBP ile koalisyon hükümetlerinde görev yaptığını hatırlattı.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mehmet Ali Talat'ın "tek halk, tek egemenlik" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptığını ve sonrasında Derviş Eroğlu'na destek verdiğini söyleyen Denktaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a destek vermesinin ise mümkün olmadığını ifade etti.

Destek verdiği ismin bugün Türkiye hükümetiyle uyum içinde çalıştığını belirten Denktaş, Türkiye ile ilişkiler konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye ile hiçbir zaman kavga etmedim, etmem de. Ancak Türkiye hükümeti, temsil etmekte olduğum KKTC halkının çıkarlarına uygun olmayan bir şey söylediğinde buna karşı net tavır koyarım. Türkiye hükümetiyle görüşmeyen ben değilim. Birinci soruda anlattığım konu dışında nedenini bilmediğim bir şekilde benimle temas kurmuyorlar. Bundan şikâyetçi değilim. Babamdan aldığım sabır bana bunu öğretti."

Denktaş, izlediği siyasi çizginin temelinde devlete sahip çıkmak ve Türkiye ile ilişkileri yeniden sağlıklı bir zemine oturtmak olduğunu vurgulayarak açıklamasını tamamladı.

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