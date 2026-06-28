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Arıklı: Ercan'ı Batum Modeliyle Türkiye İç Hat Sistemine entegre etmek istiyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı'nda uygulanması planlanan yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Arıklı: Ercan'ı Batum Modeliyle Türkiye İç Hat Sistemine entegre etmek istiyoruz

Arıklı, hedeflerinin Ercan Havalimanı'nı Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kriterlerine uygun hale getirerek bir tür iç hat uygulamasına geçmek olduğunu söyledi.

Çalışmaları yürütürken Batum Uluslararası Havalimanı örneğini esas aldıklarını belirten Arıklı, uygulanacak modelin Batum'daki sistemden bazı yönleriyle farklı olacağını ifade etti.

Arıklı, konunun siyasi tartışmalara çekilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Batum modelinin işleyişine ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Gürcistan ile Türkiye arasında yapılan özel anlaşmalar kapsamında Batum Havalimanı içinde Türkiye'ye ayrılmış "Hopa Terminali" oluşturulduğunu, yolcuların rezervasyon sırasında varış noktası olarak Hopa (XHQ) kodunu seçebildiğini ancak uçağın fiilen Batum'a indiğini anlattı. Terminalde Türk pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcuların kara yoluyla Hopa'ya ulaştırıldığını kaydetti.

Bakan Arıklı, benzer bir uygulamanın Ercan'da da hayata geçirilebileceğini belirterek, bunun için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü veya Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'dan ayrıca izin alınmasına gerek olmadığını, önemli olanın bu kuruluşların belirlediği uluslararası standartlara uyulması olduğunu söyledi.

Arıklı, projenin iki önemli kazanım sağlayacağını dile getirdi.

İlk hedefin, SHGM'nin uyguladığı tavan bilet fiyatı sistemine belirli ölçüde dahil olarak Ercan uçuşlarında yüksek bilet fiyatlarının önüne geçmek olduğunu belirten Arıklı, özellikle KKTC-İngiltere ve diğer dış hat seferlerinde yolcuların yüksek fiyatlar nedeniyle sıklıkla Larnaka Uluslararası Havalimanı'nı tercih ettiğini ifade etti.

İkinci hedefin ise SHGM tarafından Ercan'a verilecek bir kota ile uluslararası uçuşların önünü açmak olduğunu kaydeden Arıklı, bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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