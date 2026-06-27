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Sahte vekaletnameyle iki aracı sattı, tutuklandı

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Bir kişinin yurt dışından getirdiği aracın sorun çıkardığını öne süren S.D. (34), satış işlemleri için kendisine teslim edilen iki araca ait vekaletname belgelerini sahteleyerek araçları sattı.
Sahte vekaletnameyle iki aracı sattı, tutuklandı

Polisin açıklamasına göre S.D'nin, bir şahsa ait yurt dışından getirilen araç ile aynı şahsın annesi adına kayıtlı başka bir aracın satışı için noterde düzenlenen vekaletname belgelerini sahtelediği belirlendi.

Sahte belgeleri ilgili daireye ibraz ederek tedavüle sürdüğü tespit edilen S.D.'nin, ardından söz konusu iki aracı sattığı saptandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan S.D. hakkında soruşturma devam ediyor.

 

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