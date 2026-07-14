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Balıkçılık sektörünün mevcut durumu Laguna’da masaya yatırıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mağusa Laguna Balıkçı Barınağı’nı ziyaret ederek bölge balıkçılarıyla bir araya geldi.
Balıkçılık sektörünün mevcut durumu Laguna’da masaya yatırıldı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantıda balıkçılık sektörünün mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri ele alınırken, sektörün gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya; Mağusa Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi Başkanı Taşkın Biçmen ile Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan’ın yanı sıra bölgede faaliyet gösteren balıkçılar da katıldı.

Balıkçıların talep ve beklentilerini dinleyen Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilir şekilde gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Çavuş, sektör temsilcileriyle istişare içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, üreticilerin ve balıkçıların karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Toplantıda balıkçılar, sektörde karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini Bakan Hüseyin Çavuş ile paylaşırken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen destek ve teşvik uygulamalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, balıkçılık sektörünün daha güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasında kooperatifleşmenin önemine dikkat çekilerek, kooperatif çatısı altında hareket etmenin üreticiler arasındaki dayanışmayı güçlendireceği, pazarlama imkânlarını geliştireceği ve sektörün geleceğine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

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