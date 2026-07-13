  • BIST 14082.78
  • Altın 6156.6
  • Dolar 46.9957
  • Euro 53.8091
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Rum basını: Erhürman ve Hristodulidis, Holguin'in AB temaslarının sonucunu bekliyor

» »
Haberlere göre yaz aylarında yeni bir genişletilmiş konferans düzenlenmesi ihtimali ise zayıflamış durumda
Rum basını: Erhürman ve Hristodulidis, Holguin'in AB temaslarının sonucunu bekliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununda atılacak adımların ne olacağı konusunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temaslarını tamamlayarak kendilerini bilgilendirmesini bekledikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “Holguin’den Dinlemeyi Bekliyorlar – Kıbrıs’a Gelip İki Liderle Görüşmeden Önce İlk Olarak Brüksel Ardından Da Roma’ya Gidecek” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, yaz ayında çoklu bir konferans gerçekleştirilmesi ihtimalinin zayıfladığı, şu aşamada Kıbrıs’taki liderlerin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’den gelecek haberleri beklediklerini iddia etti.

Gazete, Holguin’in bugün Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla görüşeceğini AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’le de görüşme talebinde bulunduğunun bilindiğini belirtirken şu ana kadarki bilgilerin ise Holguin-Von der Leyen görüşmesinin henüz kesinleşmediği yönünde olduğunu aktardı.

Gazete, Von der Leyen'in bugün Paris'te Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geleceğini aktararak, Hristodulidis-Von der Leyen ve Holguin-Costa görüşmelerinde, Von der Leyen ile Costa'nın Türkiye temaslarının öne çıkan unsur olacağını kaydetti.

Alithia gazetesi ise, Avrupa Birliği'nin sürece daha aktif şekilde dahil olmasının belirli bir hareketlilik yarattığını ancak Rum tarafının beklediği değişimi sağlamadığını ileri sürdü.

Gazete, Von der Leyen ile Costa'nın NATO Zirvesi çerçevesinde Türkiye ile gerçekleştirdikleri temasların, Ankara'nın Kıbrıs konusundaki tutumunda bir değişiklik bulunmadığını gösterdiğini savunurken, Kıbrıs sorununun Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreciyle ilişkilendirilmesinin tek başına çözüm açısından yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 2 saatlik elektrik kesintisi13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:48
  • KHK sınavlarında katılım yüzde 74,5 oldu13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:47
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Temmuz 2026 Pazartesi 08:30
  • Kurudere Yakınlarında Orman Yangını: 15 Dönümlük Alan Kül Oldu12 Temmuz 2026 Pazar 12:37
  • 480 sürücüye yasal işlem12 Temmuz 2026 Pazar 12:01
  • TC Enerji Bakanı Bayraktar, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret etti11 Temmuz 2026 Cumartesi 13:51
  • Acil kan ihtiyacı11 Temmuz 2026 Cumartesi 10:53
  • Çalıştığı İş Yerinden 4 Araç Lastiği Çaldı, Tutuklandı11 Temmuz 2026 Cumartesi 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu Edildi11 Temmuz 2026 Cumartesi 09:28
  • Lefke’de Alkollü Sürücünün Karıştığı Kazada İki Araç Çarpıştı11 Temmuz 2026 Cumartesi 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti