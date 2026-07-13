7. Geleneksel Polis Basketbol Turnuvası başladı

Beş takımın mücadele edeceği organizasyonun açılış karşılaşmasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri karşı karşıya geldi. Turnuvanın ilk maçının hava atışını ise Ali Adalıer gerçekleştirdi.
Üç gün sürecek grup karşılaşmalarının ardından yarı final mücadeleleri oynanacak. Organizasyon, cuma günü yapılacak üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.
Polis Örgütü’nün geleneksel hale getirdiği basketbol turnuvası, kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında polis teşkilatı mensupları arasındaki birlik, beraberlik ve sportif dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.
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