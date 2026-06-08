Caesar Larnaka Gençler Birliği Lig Şampiyonluğu İçin Parkeye Çıkıyor

Üç galibiyet üzerinden oynanan final serisinde Caesar Larnaka Gençler Birliği, rakibi karşısında 2-0’lık üstünlükle önemli bir avantaj yakalamış durumda. Kırmızı-siyahlılar, Pazartesi gecesi parkeye 2025-2026 sezonu lig şampiyonluğunu kazanmak amacıyla çıkacak.

Şampiyonluk gecesi için kulüp tarafından çeşitli organizasyonlar da hazırlandı. Caesar Larnaka Gençler Birliği bünyesinde faaliyet gösteren LGB Girls Dans Grubu, gece boyunca gerçekleştireceği gösterilerle taraftarlara renkli anlar yaşatacak. Ayrıca gece kapsamında birçok sürpriz etkinlik de basketbolseverlerle buluşacak.

Sezon boyunca büyük mücadele veren ve zorlu engelleri aşarak finale yükselen Caesar Larnaka Gençler Birliği, taraftarının desteğiyle şampiyonluğa ulaşmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak.

Kırmızı-siyahlılar, Pazartesi gecesi hem seriyi noktalamanın hem de sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Fotoğraf: 2026 Cumhurbaşkanlığı Kupasını Kazanan Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı