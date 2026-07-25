  • BIST 13943.87
  • Altın 6167.25
  • Dolar 47.2856
  • Euro 53.7716
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Taşınmaz Mal Komisyonu'ndan tazminat alanlara vergi geliyor

» »
Rum basınına göre, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bugüne kadar Rum mal sahiplerine 776 milyon euro ödeme yaptığını açıklamasının ardından Rum makamları, TMK'dan tazminat alan kişilerin vergilendirilmesi seçeneğini incelemeye başladı.
Taşınmaz Mal Komisyonu'ndan tazminat alanlara vergi geliyor

  Facebook'ta Gör

A-AA+

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK), internet sayfasında, bugüne kadar Rumlara, KKTC’de kalan malları için 776 milyon euro ödendiğini açıklaması üzerine Rum makamları, KKTC tarafından Rum mal sahiplerine ödenen paradan vergi alma konusunu araştırmaya başladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” temsilcileriyle yaptığı görüşmede TMK’ya “mal satanların kimler olduğunun” Rum makamlarınca bilindiğini söylediği haber verildi.

Politis “Kıbrıs Rum Malları Pazarı… İşgal Bölgelerindeki Sözde Tazminat Komisyonu’ndan 776 milyon Euro Tahsil Edildi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum makamlarının, hangi Rum göçmenlerin bugüne kadar TMK’ya başvurduğunu ve KKTC’deki mallarını sattığını bilmekte olduğunu yazdı.

“Yetkili bir kaynağın” Politis’e “Ödemeler banka hesapları üzerinden yapıldığı için, malını satanların kimler olduğunu saptama olanağı var.” dediğini aktaran gazete, TMK tarafından ödemelerin, alıcının tercih edeceği bir banka hesabı üzerinden yapıldığını, dolayısıyla, gösterilen banka hesabı yurt dışında değilse, yerel makam olan Rum Merkez Bankası’nın bilgisinde olduğunu aktardı.

Habere göre, bu konular Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin mart ayındaki toplantısında ele alındı. “Maraş Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” Başkanı Mihalis Cortas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “İşgal Altındaki Köyler Birliği”ne, Rum yetkili makamlarının, kimlerin TMK’ya başvurduğunu bilmekte olduğu bilgisini verdiğini açıkladı.

Rum yönetiminin geçmişte TMK’dan alınan tazminat paralarından vergi aldığını ancak Rum Vergi Dairesi’nin bu işlemi durdurduğunu belirten gazete, ilgili yasaya göre taşınmaz mal satışından elde edilen gelirin vergilendirilmekte olduğuna işaret etti ve edindiği bilgilere dayanarak Rum Vergi Dairesi’nin, Hukuk Dairesi’nden “bu meselenin (TMK ödemelerinin vergilendirilmesi) daha çok hukuki değil siyasi mi görüldüğü” konusunda görüş istediğini yazdı.

Habere göre, KKTC’de eski malı olan Rumlar, mallarını TMK’ya satmış olmalarına rağmen, Rum Tapu Dairesi kütüğünde halen mal sahibi olarak görünüyor. Bu sayede “Zararın Eşit Bölüşülmesi Kurumundan” düşük faizli kredi alabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü astrologdan KKTC seçimi tahmini: "UBP 12 milletvekilinde kalacak"24 Temmuz 2026 Cuma 18:17
  • Kumyalı'daki silo faciasında acı haber: Lokman Hacıhasanoğlu hayatını kaybetti24 Temmuz 2026 Cuma 17:06
  • Resmen Açıkladı.. UBP'nin adayı Koral Bozkurt24 Temmuz 2026 Cuma 15:51
  • DP ve YDP yerelde ortak aday arayışında, Mağusa'da İsmail Arter ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 15:46
  • YDP: UBP ortak aday düşüncesini berhava etti; kendimizi artık serbest sayıyoruz24 Temmuz 2026 Cuma 15:42
  • Bozkurt'un adaylığı YDP UBP krizi doğurdu! YDP resti çekti bizim adayımız değil!24 Temmuz 2026 Cuma 15:39
  • Son Dakika Haberi: Silodaki kayıp kişi sağ olarak kurtarıldı24 Temmuz 2026 Cuma 15:27
  • UBP'de Mağusa Belediyesi için Koral Bozkurt'un ismi gündemde24 Temmuz 2026 Cuma 14:50
  • Evinde canlı mermi ve yavru timsah bulundu24 Temmuz 2026 Cuma 14:26
  • Polisten açıklama: Kumyalı'da Buğday Silosu Çöktü24 Temmuz 2026 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti