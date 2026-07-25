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İş yerine 1 milyon sterlinlik tehdit! Fotoğrafları çekip yurt dışına gönderdi, tutuklandı

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Girne'de bir iş yerine yönelik 1 milyon sterlinlik tehdit ve şantaj girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı.
İş yerine 1 milyon sterlinlik tehdit! Fotoğrafları çekip yurt dışına gönderdi, tutuklandı

Polis açıklamasına göre olay, 18 Temmuz 2026 tarihinde meydana geldi. Soruşturmada, 42 yaşındaki K.A.'nın Geçitköy'de faaliyet gösteren bir işletmenin fotoğraflarını çekerek WhatsApp üzerinden yurt dışında bulunan bir şahsa gönderdiği tespit edildi.

İddialara göre yurt dışındaki şahıs ise, söz konusu işletmenin sahibine WhatsApp üzerinden ulaşıp, 1 milyon sterlin ödenmemesi halinde iş yerine ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada K.A. tespit edilerek tutuklandı.

Polis, zanlı hakkında "çalmak niyetiyle tehditle mal isteme", "şiddet tehdidi" ve "Elektronik Haberleşme Yasası'na aykırı hareket" suçlarından soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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