Girne’de 3 el silah sesi!

Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde yaşanan olayda, polisin "dur" ihtarına uymadığı belirtilen bir sürücü kaçmaya çalıştı.

İddiaya göre, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında olay yerinden uzaklaşan sürücü, kaçışı esnasında bir motosikletliye ve park halindeki ya da seyir halindeki birkaç araca çarptı.

Polis, kaçan aracı durdurmak amacıyla arka tekerleğini hedef alarak 3 el ateş açtı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.