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Girne'de bıçaklı kavga: 40 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Girne'de bir apartmanın otoparkında yedi kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ağır yaralanan 40 yaşındaki Nizam Allanazarov kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Girne'de bıçaklı kavga: 40 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Girne'de bir apartmanın otoparkında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 01.30 sıralarında Gazi Osman Paşa Sokak üzerindeki bir apartmana ait otoparkta, ilk belirlemelere göre yedi kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Nizam Allanazarov (40) bıçaklanarak ağır yaralandı. Allanazarov, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayda yaralanan R.A. (37) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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