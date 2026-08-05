Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, CTP’yi ziyaret etti

CTP’den verilen bilgiye göre Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim ile Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti. Ziyarette, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ve dernek yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, polislik mesleğinin toplum açısından taşıdığı hayati önem ile polis mensuplarının özverili çalışmaları vurgulandı. Dernek yetkilileri, Polis Örgütü Yasası'nın hazırlanması sürecinde CTP'nin koyduğu katkı ve çaba için teşekkürlerini iletti.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli görüşmede, polis teşkilatının karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunların çözümünün kamu hizmetlerinin niteliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncirli, personel ihtiyacının giderilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik adımların; halkın güvende olmasının; muhaceret denetimlerinin doğru usulle ve teknolojiyle yapılabilmesinin her gün daha önemli olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı İncirli, CTP'nin kamu hizmetlerini güçlendirecek, polis teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yurttaşlara daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacak her türlü yapıcı çalışmaya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.