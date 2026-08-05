  • BIST 13703.13
  • Altın 6506.54
  • Dolar 47.5565
  • Euro 54.9948
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, CTP’yi ziyaret etti

» »
Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulundu.
Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, CTP’yi ziyaret etti

CTP’den verilen bilgiye göre Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim ile Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Ürün Solyalı eşlik etti. Ziyarette, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği Başkanı Yusuf Zeki Turan ve dernek yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

 

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, polislik mesleğinin toplum açısından taşıdığı hayati önem ile polis mensuplarının özverili çalışmaları vurgulandı. Dernek yetkilileri, Polis Örgütü Yasası'nın hazırlanması sürecinde CTP'nin koyduğu katkı ve çaba için teşekkürlerini iletti.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli görüşmede, polis teşkilatının karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunların çözümünün kamu hizmetlerinin niteliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İncirli, personel ihtiyacının giderilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik adımların; halkın güvende olmasının; muhaceret denetimlerinin doğru usulle ve teknolojiyle yapılabilmesinin her gün daha önemli olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı İncirli, CTP'nin kamu hizmetlerini güçlendirecek, polis teşkilatının ihtiyaçlarının karşılanmasına ve yurttaşlara daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacak her türlü yapıcı çalışmaya destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erçakıca yazdı... Halkta CTP vekilleri bakan olmak derdine düştüklerine dair bir izlenim var05 Ağustos 2026 Çarşamba 09:43
  • Liderlerin Ağustos'ta bir araya gelmesi bekleniyor05 Ağustos 2026 Çarşamba 09:22
  • KSP'den Kıbrıs Komünist Partisi'nin 100. yılı dolayısıyla açıklama: KKK'nın mirasını devam ettiriyoruz05 Ağustos 2026 Çarşamba 09:09
  • Kabine revizyonu: Hristodulidis yeni atamaları açıkladı05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:58
  • Çarşıda fiyatlar yükseliyor... Enflasyon şaha kalktı!05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:39
  • Tehlikeli sürüşe 14 Bin TL ceza!05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:16
  • Oğuz: Market saldırısının zanlısı 30 Temmuz'da turist olarak KKTC'ye giriş yaptı05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:13
  • Sıla Usar İncirli: Kadına yönelik şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:11
  • Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 218 hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı!05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:04
  • İddialı çıkış! Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir04 Ağustos 2026 Salı 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti