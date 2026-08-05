Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 218 hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı!

Lefkoşa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap ele geçirildi, olayla bağlantılı iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında G.A. (E-24) ve A.D. (E-27)’nin tasarrufunda muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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