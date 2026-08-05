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Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 218 hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı!

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Lefkoşa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki kişinin tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 218 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 218 hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı!

Lefkoşa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap ele geçirildi, olayla bağlantılı iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında G.A. (E-24) ve A.D. (E-27)’nin tasarrufunda muhtelif markalarda yeşil reçeteye tabi toplam 218 adet hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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