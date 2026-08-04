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İMO, Kumyalı'daki silo göçmesine ilişkin ön teknik incelemesini tamamladı!

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KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 24 Temmuz'da Kumyalı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) buğday silosu tesisinde meydana gelen ve bir çalışanın yaşamını yitirdiği göçme olayına ilişkin ön teknik incelemesini tamamladığını bildirdi.
İMO, Kumyalı'daki silo göçmesine ilişkin ön teknik incelemesini tamamladı!

İMO'dan yapılan yazılı açıklamada, ön teknik incelemenin olay yerinde gerçekleştirilen saha gözlemleri ile fotoğraf ve video kayıtlarının mühendislik açısından değerlendirilmesi esas alınarak hazırlandığı belirtildi.

-“Rapor şu an tam metin olarak paylaşılmayacak”

Açıklamada, yaşamını yitiren işçiye rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilenirken, hazırlanan teknik raporun polis soruşturmasının sürmesi nedeniyle adli süreci etkilememek ve soruşturmanın selametine zarar vermemek amacıyla kamuoyuyla tam metin olarak paylaşılmayacağı ifade edildi.

İMO, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla raporda yer alan genel teknik değerlendirmeleri paylaştı.

Buna göre, yapılan incelemelerde göçen silo ile ayakta kalan yapıda bağlantı elemanlarında yaygın korozyon, bazı bulon bağlantılarında deformasyon ve taşıma kapasitesini olumsuz etkileyebilecek yapısal hasarlar tespit edildi. Ayakta kalan siloda ise temel bağlantıları ile bazı birleşim bölgelerinde ayrıntılı değerlendirme gerektiren yapısal bulgular gözlemlendi.

Açıklamada, elde edilen saha bulgularının olayın ani bir dış etkenden ziyade, zaman içinde gelişen yapısal zafiyetlerin tam dolu yükleme koşulları altında kritik seviyeye ulaşması sonucu meydana gelmiş olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Bununla birlikte, bu değerlendirmenin ön teknik inceleme bulgularına dayandığı, göçmenin kesin nedeninin ise adli soruşturma kapsamında yapılacak ayrıntılı malzeme analizleri, proje ve hesap incelemeleri ile diğer teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Saha incelemelerinde göçmenin zemin taşıma gücü veya zemin oturmasından kaynaklandığını gösteren herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, mevcut gözlemlerin olayın yapısal sistem ve bağlantı detaylarıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ayakta kalan silo yapısının güvenli şekilde boşaltılabilmesi amacıyla kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin planlandığı, yapılacak tüm çalışmaların uzman mühendislerin gözetiminde, kontrollü ve planlı şekilde yürütülmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

İMO, kamu güvenliğini ilgilendiren olaylarda bilimsel, tarafsız ve kamu yararını esas alan mühendislik anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirterek, resmi soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmelerin yetkili makamlarca yapılacağına olan inancını da dile getirdi.

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