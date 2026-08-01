Eski uygulama devam edecek

Kimlik kartlarından anne ve baba bilgilerinin çıkarılması kararına yönelik yoğun kamuoyu tepkisinin ardından Rum İçişleri Bakanlığı eski uygulamaya dönme kararı aldı. Bakanlık, yeni kimliklerde anne-baba bilgilerinin yeniden yer alacağını, ancak bu bilgilerin bulunmadığı mevcut kimliklerin de geçerliliğini koruyacağını açıkladı.

Kimlik kartlarından anne-baba hanelerinin çıkarılmasına gelen yoğun tepkiler üzerine Rum İçişleri Bakanlığı eski sisteme geri döndü ancak anne-baba hanelerinin olmadığı kimliklerin de geçerli olacağını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum İçişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu ile yaptığı istişareler üzerine anne-baba bilgileri olan kimliklerin de olmayan kimliklerin de geçerli olacağını belirtti.

Bakanlık, Rum toplumunun büyük bölümünden itiraz ve eleştiri alındaığını hatırlatarak, güvenlik konusu ya da uluslararası zorunluluk söz konusu olmadığını kaydetti.

Açıklamada kimlik kartlarını düzenleyen şirketle istişare ederek, Rum Nüfus Kayıt Dairesinde kayıtlı kimlik bilgilerinin verilecek kimlik kartlarına işlenmesine, kayıtlarda anne veya baba adı bulunmayan kişilere verilecek kimliklerde ilgili hanenin eskiden olduğu gibi boş bırakılmasına karar verildiği belirtildi.