UBP’nin belediye başkan adayları Parti Meclisi’nde oy birliğiyle belirlendi

UBP'nin tüm belediyelerde kendi adayları ve logosuyla seçime gireceğini belirten Üstel, kalan dört adayın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 2026 Yerel Yönetimler Seçimleri’nde yarışacak belediye başkan adaylarının Parti Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandığını açıkladı. Üstel, adayların parti teşkilatlarının ortak iradesiyle belirlendiğini belirterek, UBP’nin tüm belediyelerde kendi adayları ve kendi logosuyla seçime gireceğini söyledi.

UBP Parti Meclisi toplantısı sonrası basına açıklamada bulunan Üstel, Merkez Yönetim Kurulu’nun titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenen adayların, hizmet bayrağını daha da yukarı taşıyacak isimler olduğunu ifade etti.

Son dört buçuk yılda tarihi reformlara ve projelere imza attıklarını belirten Üstel, özellikle Yerel Yönetimler Reformu ile belediyelerin mali yapılarının güçlendirildiğini ve hizmet üretme kapasitelerinin artırıldığını vurguladı.

“Bugün artık çok daha güçlü belediyeler ve çok daha güçlü bir yerel yönetim anlayışıyla halkımızın karşısına çıkıyoruz. Bu yeni dönemi de güçlü adaylarımızla taçlandırıyoruz.” diyen Üstel, açıklanan ve açıklanacak olan her adayın bulunduğu bölgeyi yakından tanıyan, halkın içinde yaşayan ve hizmet üretme iradesine sahip isimler olduğunu söyledi.

“KENDİ GÜCÜMÜZLE, KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİMLERE GİRİYORUZ”

UBP’nin ülkenin en büyük ve en örgütlü siyasi partisi olduğunu ifade eden Üstel, bu nedenle tüm bölgelerde kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime gireceklerini belirtti.

Üstel, “Bu, Ulusal Birlik Partisi’nin gücünün ve kendine duyduğu güvenin en açık göstergesidir.” ifadelerini kullanarak, hükümetin ve UBP’li belediyelerin verdikleri sözleri yerine getirdiğini, yeni dönemde de hizmet ve eser siyasetini sürdüreceklerini kaydetti.

“TÜM BELEDİYELERDE İDDİALIYIZ”

Yerel seçimlerde iddialı olduklarını vurgulayan Üstel, mevcut belediyelerin korunmasının yanı sıra çok sayıda yeni belediyeyi de kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının UBP’nin yükselişini ortaya koyduğunu ifade eden Üstel, yerel seçimlerde elde edilecek başarının genel seçim zaferinin de en güçlü habercisi olacağını dile getirdi.

14 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

Üstel, Parti Meclisi’nde 14 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre UBP’nin adayları şöyle:

* Lefkoşa Türk Belediyesi: Mimar Mehmet Aktunç

* Gazimağusa Belediyesi: İş İnsanı Koral Bozkurt

* Girne Belediyesi: Dr. Bekir Paşaoğlu

* Güzelyurt Belediyesi: Mahmut Özçınar

* İskele Belediyesi: Hasan Sadıkoğlu

* Gönyeli-Alayköy Belediyesi: Hüseyin Amcaoğlu

* Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi: İş insanı İbrahim Erbildim

* Dikmen Belediyesi: Dr. Mehmetali Tunçbilek

* Beyarmudu Belediyesi: Bülent Bebek

* Mesarya Belediyesi: Hasan Adahan

* Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: Dr. Fatma Çimen Tuğlu

* Geçitkale-Serdarlı Belediyesi: Halil Kasım

* Erenköy-Karpaz Belediyesi: Dr. Hamit Bakırcı

* Tatlısu Belediyesi: Doç. Dr. Muharrem Özdemir

"GERİYE KALAN DÖRT ADAY ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK"

Üstel, geriye kalan dört belediye başkan adayının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek, “Adaylarımız güçlü, adaylarımız iddialı ve zafere hazır. Bu adaylar eser belediyeciliğinin, hizmet siyasetinin ve UBP vizyonunun temsilcileridir. UBP’nin olduğu yerde iddia vardır, birlik vardır zafer vardır.

Tüm adaylarımıza başarılar diliyor, partimize, belediyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.