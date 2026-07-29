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İskele'de başıboş köpek sorununa ortak çözüm arayışı

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Ada genelinde olduğu gibi İskele bölgesinde de gün geçtikçe artan başıboş sokak köpekleri, özellikle hayvancılıkla uğraşanlara ciddi zararlar vermeye devam ediyor.
İskele'de başıboş köpek sorununa ortak çözüm arayışı

İskele Belediyesi de bu sorunu çözmek amacıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile ortak hareket etme kararı aldı.  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti, ortak akıl ve iş birliğiyle somut adımlar atacaklarını söyledi.


İSKELE BELEDİYESİ İLE HAYVAN ÜRETİCİLERİ VE YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİNE GİDİYOR
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt ile yönetim kurulu üyeleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Ada genelinde olduğu gibi İskele bölgesinde de gün geçtikçe artan başıboş sokak köpekleri ve bunun hayvancılık sektörüne etkileri ele alındığı görüşmede İskele Belediyesi ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, soruna çözüm üretmek amacıyla ortak hareket etme kararı aldı. 

Toplantıda, başıboş köpek sayısının kontrol altına alınabilmesi amacıyla İskele bölgesinde kapsamlı bir kısırlaştırma çalışmasının hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Taraflar, popülasyonun kontrolsüz şekilde artmasının önüne geçebilmek için ortak bir çalışma programı hazırlanması yönünde mutabakata vardı.

ONALT: “YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, başıboş köpek sorununa ilişkin daha önce Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili paydaşlarla çeşitli toplantılar gerçekleştirildiğini hatırlatarak, sorunun çözümü noktasında hâlen atılması gereken önemli adımlar bulunduğunu ifade etti. Onalt, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

SADIKOĞLU: “ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ İLE SOMUT ADIMLAR ATILACAK”
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Birlik Başkanı Adil Onalt ve yönetim kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başıboş köpek sorununun hem toplum hem de hayvancılık sektörü açısından önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduklarını belirterek, ortak akıl ve iş birliğiyle somut adımlar atacaklarını söyledi.

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