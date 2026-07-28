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Kuzey ve güney Kıbrıs’ta eş zamanlı eylem

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Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, federal çözüm ve barış talebini ortaya koymak amacıyla KKTC ve Güney Kıbrıs’ta eş zamanlı eylem düzenledi.
Kuzey ve güney Kıbrıs’ta eş zamanlı eylem

Metehan Çemberi’nde yapılan eyleme; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP ve bağımsız bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bireyler katıldı.

“Barış İçin Buradayız, Çözüme Hazırız”, “Yakınlaşmalara Saygı Gösterin: Son Adımı Atın”, “Çözüm: Herkes İçin Barış ve Refah” sloganlı pankart ve dövizlerin taşındığı eylemde, bazı pankartlarda, Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde “Federal Çözüm Şimdi” talebi yazıldı.

-“Guterres’in Kıbrıs’a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşılıyoruz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ta toplam 108 sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve sendikanın imza koyduğu Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak hazırlanan ortak deklarasyon metnini okudu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladıkları belirten Karaoğulları, Guterres’in 2017’den bu yana Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecinde yaşanan çıkmazın aşılması için sürdürdüğü kararlı çabalara teşekkürlerini sundu.

Guterres’in yıllardır Kıbrıs halkının bütününün çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini belirten Karaoğulları, minettar olduklarını kaydetti.

Guterres’in bu yeni girişiminin çeşitli engellerle karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirten Karaoğulları, engeller aşılıncaya kadar desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal bir yapıda yeniden birleşmesini net olarak hedefleyen müzakere süreci, yeniden başlayıncaya kadar azami çabayı göstermeye devam edeceğiz.” diyen Karaoğulları, müzakere yaklaşımının sürecin sonuç odaklı olarak yürütülmesini sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini söyledi.

Karaoğulları, “Müzakerelerin yeniden başlamasının temelinin Crans-Montana'ya kadar taraflar arasında varılan uzlaşıların korunmasını içermeli; taraflar ise Genel Sekreter'in altı maddelik çerçevesinde ortaya koyduğu çözümlenmemiş konulara odaklanmalıdır.” dedi.

- “Müzakere sürecinin yeniden başlatılması temel hedefimiz”

Müzakere sürecinin yeniden başlatılmasının temel hedefleri olmaya devam ettiği belirten Karaoğulları, özellikle yeni geçiş kapılarının açılması konusunda “Güven Artırıcı Önlemler” alanında kaydedilen ilerleme eksikliğinin "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

“Herhangi bir yeni geçiş kapısının açılmasının tüm Kıbrıslıların yararına olduğuna inanıyor ve bunun ‘karşılıklılık’ şartına bağlanmasına gerek olmadığını düşünüyoruz.” diyen Karaoğulları, aynı şekilde "IMAGINE" projesinde de ilerleme sağlanamamış olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Karaoğulları, “Liderleri, bugüne kadar üzerinde mutabakata varılan hayati önlemlerin tamamını gecikmeksizin hayata geçirmeye çağırıyoruz.” diye konuştu.

Adanın federal bir yönetim sistemi altında yeniden birleşmesini destekleme kararlılığını yineleyen Karaoğulları, “Amacımız, gelecek kuşaklar için barış içinde yaşayacakları bir ada yaratmak ve Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de barışın köprüsü olmasını sağlamaktır.” ifadelerine yer verdi.

 

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