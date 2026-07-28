Ölümle Neticelenen Trafik Kazası 

Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nda Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Bir Yaya Ağır Yaralandı

Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirirken, bir yaya da ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, bir araç sürücüsünün çarptığı iki yayadan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan diğer yaya ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.