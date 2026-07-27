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Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak

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1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu yapılacak: Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak
Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapanacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 50'nci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68'inci kuruluş ve Kıbrıs'ın fethinin 455'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "01 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu" bugün yapılıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 19.00'da, Lefkoşa’daki Millet Bahçesi'nde başlayacak 10 km'lik Mukavemet Yol Koşusu, aynı noktada tamamlanacak.

Dereceye giren sporculara ödülleri Millet Bahçesi Amfisinde saat 20.15'te verilecek.

LEFKOŞA'DA BAZI YOLLAR TRAFİK AKIŞINA KAPATILACAK

“1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu” kapsamında bugün, 18.30-20.30 saatleri arasında, bazı yollar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Dr. Naim Adiloğlu Caddesi’nin bir kısmı; Osman Örek Caddesi’nin Metehan çemberine gidiş istikameti; Mehmet Akif Caddesi; Osman Paşa Caddesi; Cemal Gürsel Caddesi’nin bir şeridi ve Girne Kapısı yol güzergahı trafik akışına kapatılarak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı, yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülere, yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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