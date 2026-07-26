Beyarmudu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 200 Sentetik Cannabinoid Emdirilmiş Kağıt Ele Geçirildi

Polisin açıklamasına göre, 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı'nda gerçekleştirdiği denetimler sırasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) KKTC'ye geçiş yapmak isteyen Ö.Ö. (47) isimli kadının kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 200 adet A4 kağıdı bulunarak emare olarak alındı.
Şüpheli Ö.Ö. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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