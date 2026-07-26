Andreas Mavroyannis: Antonio Guterres'in ziyareti yegâne fırsat

Eski Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’ya yapacağı ziyaretin, “çözümle ilgili siyasi iradesine ikna etmek için Rum tarafına, değerlendirebileceği yegane fırsat olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Mavroyannis, Fileleftheros’a yaptığı özel açıklamada, Rum tarafının bu ziyareti, “BM Güvenlik Konseyi kararlarına, yakınlaşmalara ve sürecin kazanımlarına ve Genel Sekreter’in Crans Montana’da çözüm sürecini geri dönüşü olmayan hale getirecek stratejik anlaşma unsuru olarak önerdiği 6 maddelik çerçeveye bağlılığını teyit ederek bir çözümle ilgili siyasi iradesine ikna etme fırsatı” olarak değerlendirmesini istedi.

Rum tarafının, bu çerçevede “işlemeyecek olması bir yana, uzayıp giden bir çıkmaza ve çözüm zemininin kaybına sürükleyecek kısıtlama ve metotların yeri olmadığını da vurgulaması gerektiğini” söyleyen Mavroyannis, görev süresinin aralık ayında sona erecek olmasının, Guterres’in ziyaretine “ek bir kalite niteliği kattığını” söyledi.