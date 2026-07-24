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Brüksel'de görevli Türk diplomata Güney Kıbrıs'ta taşınmaz davası kapsamında celpname

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Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti adına diplomat olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Yasa Yeşilada'ya, Güney Kıbrıs'a geçişi sırasında taşınmaz davası kapsamında celpname tebliğ edildi.
Brüksel'de görevli Türk diplomata Güney Kıbrıs'ta taşınmaz davası kapsamında celpname

Brüksel'de Türkiye Cumhuriyeti adına diplomat olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Yasa Yeşilada'ya, Güney Kıbrıs'a geçişi sırasında taşınmaz davası kapsamında celpname tebliğ edildi. Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye sunulan raporun ardından duruşma salı gününe ertelendi.

Edinilen bilgilere göre Yeşilada, Güney Kıbrıs'a geçişi sırasında Rum polisi tarafından durduruldu. Kendisine, 2011 yılında Kıbrıslı Türk bir aileden satın aldığı eşdeğer koçanlı taşınmazı 2023 yılında Alman bir alıcıya satması nedeniyle hakkında açıldığı belirtilen dava kapsamında celpname verildi.

İddialara göre, Yeşilada'ya celpnameyi imzalamaması halinde tutuklanacağı bildirildi. Bunun üzerine belgeyi imzalayarak teslim aldığı ifade edildi.

Cuma günü mahkemeye çıkması beklenen Yeşilada'nın, kalp spazmı geçirmesi üzerine sağlık raporlarını mahkemeye sunduğu, mahkemenin de duruşmayı salı gününe ertelediği öğrenildi.

Taşınmaz davalarında kapsam genişliyor mu?

Yaşanan gelişme, Rum yönetiminin taşınmaz davalarındaki hukuki girişimlerinin kapsamını genişlettiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İddialara göre, daha önce ağırlıklı olarak müteahhitler ve büyük ölçekli taşınmaz projelerine odaklanan soruşturmaların, artık eşdeğer koçanlı taşınmaz satın alıp daha sonra satan KKTC vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişlediği değerlendiriliyor.

Hukuk çevrelerinde ve kamuoyunda, benzer nitelikte taşınmaz alım-satımı gerçekleştiren kişilerin de ilerleyen süreçte benzer hukuki işlemlerle karşı karşıya kalabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Not: Haberde yer alan soruşturmanın kapsamı ve iddialar, kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda aktarılmış olup, Rum makamlarından konuya ilişkin resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmış değildir.

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