Evinde canlı mermi ve yavru timsah bulundu

Ozanköy'de bir evde polis tarafından yapılan aramada, 6 adet 9 mm çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah ele geçirildi. Olayla ilgili 26 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Ozanköy'de bir ikametgahta gerçekleştirilen polis aramasında, kanunsuz olarak bulundurulan 6 adet 9 mm çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında, S.K. (26)'nin kalmakta olduğu evde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, zanlının kanunsuz olarak tasarrufunda bulunan 6 adet 9 mm çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah emare olarak alındı.

Olayla ilgili S.K. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.