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CHP'den istifa eden vekiller belli oldu; işte Yeni Parti'yi kuran 91 isim

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Özgür Özel liderliğinde CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan 91 milletvekilinin isimleri belli oldu.
CHP'den istifa eden vekiller belli oldu; işte Yeni Parti'yi kuran 91 isim

Mutlak butlan kararı ardından tedbiren görevden alınan CHP lideri Özgür Özel, beraberindeki 90 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni Parti'nin kuruluş evrakını imzalayan ve CHP rozetini çıkardığı görülen Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi.

İçişleri Bakanlığı'na sunulan Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin, Türkiye'nin "tapu senedi" olarak görülen Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıldönümünde verilmesi dikkat çekti. Özel, bugün Yeni Parti Kurucular Kurulu'nu ilk kez toplayacak. Özel, bu toplantıda Yeni Parti'nin genel başkanı seçilecek ve partinin TBMM Grup Başkanvekilleri ile yöneticileri de belirlenecek.

Toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçişisiyle birlikte, CHP; 24 yıl sonra ana muhalefet partisi koltuğunu kaybetti. Meclis'teki sandalye dağılımı ve oturma düzeninin büyük oranda değiştiği son tabloda, CHP artık beşinci parti konumuna düştü ve TBMM Başkanvekilliği temsilini de kaybetti.

CHP'nin Genel Kurul sırası artık Yeni Parti’nin olurken, CHP’nin TBMM Başkanvekilliği ve İdari Amirliği de Yeni Parti’ye geçti. CHP'de yer alan Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapma yetkisi de artık ana muhalefet olarak Yeni Parti'nin oldu.

Kurucular Kurulu belli oldu

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesine ise Özgür Özel'in yanı sıra 90 milletvekili imza attı. 

Kurucular Kurulu’nda yer alan 91 milletvekili şöyle:

1. Ahmet Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili)
2. Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu (Manisa Milletvekili)
3. Ali Gökçek (İstanbul Milletvekili)
4. Ali Mahir Başarır (Mersin Milletvekili)
5. Aliye Coşar (Antalya Milletvekili)
6. Aliye Timisi Ersever (Ankara Milletvekili)
7. Asu Kaya (Osmaniye Milletvekili)
8. Aşkın Genç (Kayseri Milletvekili)
9. Ayça Taşkent (Sakarya Milletvekili)
10. Ayhan Barut (Adana Milletvekili)
11. Aykut Kaya (Antalya Milletvekili)
12. Aylin Yaman (Ankara Milletvekili)
13. Barış Karadeniz (Sinop Milletvekili)
14. Bekir Başevirgen (Manisa Milletvekili)
15. Bilal Bilici (Adana Milletvekili)
16. Burhanettin Bulut (Adana Milletvekili)
17. Bülent Tezcan (Aydın Milletvekili)
18. Cavit Arı (Antalya Milletvekili)
19. Cemal Enginyurt (İstanbul Milletvekili)
20. Cumhur Uzun (Muğla Milletvekili)
21. Deniz Yavuzyılmaz (Zonguldak Milletvekili)
22. Deniz Yücel (İzmir Milletvekili)
23. Doğan Demir (İstanbul Milletvekili)
24. Ednan Arslan (İzmir Milletvekili)
25. Elvan Işık Gezmiş (Giresun Milletvekili)
26. Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)
27. Evrim Karakoz (Aydın Milletvekili)
28. Evrim Rızvanoğlu Emir (İstanbul Milletvekili)
29. Eylem Ertuğ Ertuğrul (Zonguldak Milletvekili)
30. Fahri Özkan (Kırklareli Milletvekili)
31. Fethi Açıkel (İstanbul Milletvekili)
32. Gamze Taşcıer (Ankara Milletvekili)
33. Gizem Özcan (Muğla Milletvekili)
34. Gökan Zeybek (İstanbul Milletvekili)
35. Gökçe Gökçen (İzmir Milletvekili)
36. Gökhan Günaydın (İstanbul Milletvekili)
37. Harun Özgür Yıldızlı (Kocaeli Milletvekili)
38. Hasan Öztürk (Bursa Milletvekili)
39. Hikmet Yalım Halıcı (Isparta Milletvekili)
40. İbrahim Arslan (Eskişehir Milletvekili)
41. İsmail Atakan Ünver (Karaman Milletvekili)
42. İsmet Güneşhan (Çanakkale Milletvekili)
43. İzzet Akbulut (Burdur Milletvekili)
44. Kayıhan Pala (Bursa Milletvekili)
45. Mahmut Tanal (Şanlıurfa Milletvekili)
46. Mehmet Salih Uzun (İzmir Milletvekili)
47. Mehmet Tahtasız (Çorum Milletvekili)
48. Melih Meriç (Gaziantep Milletvekili)
49. Metin İlhan (Kırşehir Milletvekili)
50. Murat Bakan (İzmir Milletvekili)
51. Murat Çan (Samsun Milletvekili)
52. Murat Emir (Ankara Milletvekili)
53. Mustafa Erdem (Antalya Milletvekili)
54. Mustafa Sarıgül (Erzincan Milletvekili)
55. Mustafa Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır Milletvekili)
56. Mühip Kanko (Kocaeli Milletvekili)
57. Nail Çiler (Kocaeli Milletvekili)
58. Namık Tan (İstanbul Milletvekili)
59. Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili)
60. Okan Konuralp (Ankara Milletvekili)
61. Orhan Sümer (Adana Milletvekili)
62. Özgür Ceylan (Çanakkale Milletvekili)
63. Özgür Erdem İncesu (Ardahan Milletvekili)
64. Özgür Karabat (İstanbul Milletvekili)
65. Özgür Özel (Manisa Milletvekili)
66. Reşat Karagöz (Amasya Milletvekili)
67. Seda Kaya Ösen (İzmir Milletvekili)
68. Servet Mullaoğlu (Hatay Milletvekili)
69. Seyit Torun (Ordu Milletvekili)
70. Sibel Suiçmez (Trabzon Milletvekili)
71. Suat Özçağdaş (İstanbul Milletvekili)
72. Süleyman Bülbül (Aydın Milletvekili)
73. Süreyya Öneş Derici (Muğla Milletvekili)
74. Şeref Arpacı (Denizli Milletvekili)
75. Tahsin Ocaklı (Rize Milletvekili)
76. Talat Dinçer (Mersin Milletvekili)
77. Talih Özcan (Düzce Milletvekili)
78. Tekin Bingöl (Ankara Milletvekili)
79. Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)
80. Türkan Elçi (İstanbul Milletvekili)
81. Uğur Bayraktutan (Artvin Milletvekili)
82. Ulaş Karasu (Sivas Milletvekili)
83. Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili)
84. Utku Çakırözer (Eskişehir Milletvekili)
85. Ümit Özlale (İzmir Milletvekili)
86. Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili)
87. Yaşar Tüzün (Bilecik Milletvekili)
88. Yunus Emre (İstanbul Milletvekili)
89. Yüksel Taşkın (İzmir Milletvekili)
90. Zeynel Emre (İstanbul Milletvekili)
91. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (İstanbul Milletvekili)

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