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Bağımsızlık Yolu, Yunanistan'daki savaş karşıtı konferansta Filistin'e destek verdi

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Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Savaş Karşıtı Konferansı'na katılan Bağımsızlık Yolu, Gazze ve Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Filistin halkının özgürlük mücadelesine uluslararası desteğin artırılması çağrısının öne çıktığını açı
Bağımsızlık Yolu, Yunanistan'daki savaş karşıtı konferansta Filistin'e destek verdi

Yunanistan'da düzenlenen ve Bağımsızlık Yolu'nun da katıldığı Uluslararası Savaş Karşıtı Konferansında, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler değerlendirildi, Filistin'e destek mesajları verildi.

BY tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansın ikinci gününde Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler ve Filistin halkının mücadelesinin öne çıktığı, Konferans'ta Filistin’le dayanışma mesajlarının verildiği kaydedildi.

Toplantıda özellikle Gazze’de ve Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada Filistin halkının özgürlük mücadelesine uluslararası desteğin büyültülmesi gerektiğinin de konferansta vurgulandığı yer aldı.

Konferans kapsamında Atina Teknik Mühendisler Odası binasında panel düzenlendi.ği kaydedilen açıklamada panelde dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen emek, demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin birleştirilmesi gerektiğinin ifade edildiği belirtildi.

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