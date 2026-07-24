TDP’den Sağlık Bakanı’na tepki: Tabipler Birliği’ni hedef alan üslup kabul edilemez

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sağlık Bakanı’nın Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik kullandığı ifadeleri eleştirerek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i sözlerini geri almaya ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden özür dilemeye çağırdı.

TDP’den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği arasında, özel bir tıp fakültesinin uzmanlık eğitimi verme girişimi üzerinden yaşanan tartışmaların dikkatle takip edildiği belirtildi.

Uzmanlık eğitimi, diploma denkliği, eğitim kurumlarının yeterliliği ve sağlık alanındaki akademik standartların bilimsel ölçütler, yürürlükteki mevzuat ve kamu yararı temelinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanı’nın “Tabipler Birliği kim oluyor ki diplomaları kabul etmeyecek?” şeklindeki sözlerinin tartışmayı bilimsel ve hukuki zeminden uzaklaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ifadenin gereksiz bir kurumsal çatışma yarattığı belirtilerek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlik standartlarının korunması, toplum sağlığının gözetilmesi ve bilimsel yeterliliğin güvence altına alınması açısından önemli bir meslek örgütü olduğu ifade edildi.

TDP, Sağlık Bakanı’nın Birliği küçümseyen, meşruiyetini sorgulayan ve hedef gösteren bir üslupla konuşmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

“Bakanın görevi meslek örgütlerini itibarsızlaştırmak değildir”

Sağlık politikalarından sorumlu bir bakanın görevinin meslek örgütlerini itibarsızlaştırmak veya görüşlerini değersizleştirmek olmadığı vurgulanan açıklamada, Bakanlığın bilimsel kaygıları ciddiyetle değerlendirmesi ve kamu yararına uygun çözüm üretmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık gibi doğrudan insan yaşamını ilgilendiren bir alanda kişisel çıkışlara, meydan okumalara ve kurumlar arasında gerilim yaratacak söylemlere yer olmadığı kaydedildi.

TDP, kullanılan dilin sorunu çözmek yerine sağlık sistemine duyulan güveni zedelediğini ve ihtiyaç duyulan kurumsal iş birliğine zarar verdiğini ifade etti.

“Sözlerini geri almalı ve özür dilemeli”

Açıklamada Sağlık Bakanı, kullandığı ifadeleri geri almaya, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden özür dilemeye ve tartışmayı yeniden bilimsel, hukuki ve kurumsal zemine taşımaya davet edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın Tabipleri Birliği’nin ortaya koyduğu bilimsel ve mesleki kaygıları dikkate alması gerektiği belirtilerek, uzmanlık eğitimi konusunda toplum sağlığını, eğitim kalitesini ve uluslararası standartları güvence altına alacak şeffaf bir süreç yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Açıklama, “Sağlık yönetimi sert açıklamalarla değil; bilimsel akıl, liyakat, diyalog ve kurumsal saygıyla yürütülür” ifadeleriyle son buldu.