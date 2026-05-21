Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı’ndan çıkarılmak istenen dört embriyo ile ilgili açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, Ercan Havalimanı’nda dört embriyo ile yurt dışına çıkmak isterken tespit edilerek tutuklanan kişiyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu işlem için ilgili firma tarafından yasal izin başvurusu yapıldığını ancak izin süreci tamamlanmadan embriyolarla çıkış girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada, ilgili firmanın başvurusunu 15 Mayıs’ta, yani haftanın son iş gününde yaptığı belirtildi. Başvurunun 18 Mayıs’ta değerlendirmeye alındığı, ardından da 20 Mayıs’ta İzin Koordinasyon Kurulu’nun gündemine alınmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlık, sürecin yürürlükteki mevzuat ve yasal prosedürler çerçevesinde ilerlediğini vurgulayarak, izin talebi henüz onaylatılmadan firma yetkililerinin embriyolarla yurt dışına çıkış yapmayı denediğini açıkladı. Durumun kontroller sırasında tespit edildiği ve olayın bu aşamadan sonra bakanlığa bildirildiği kaydedildi